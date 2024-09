La pace dopo le tensioni | autista Ncc trova 700 euro e li restituisce al tassista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Firenze, 17 settembre 2024 – Un conducente di Ncc fiorentino ha restituito un portafoglio, con all’interno 700in contanti e i documenti, a unche lo aveva smarrito nei bagni di un bar nei pressi della stazione di Santa Maria Novella. Un gesto che di questi tempi assume una significato quasi lirico: è infatti in corso una ‘guerra’ aperta tra le due categorie. Una sorta di Capuleti e Montecchi moderno, con protagonisti del tutto differenti e una trama molto più urbana, per così dire. Protagonista positivo, la scorsa domenica, è stato Paolo C., che spiega: “Sono entrato nel bagno del bar dove di solito ci fermiamo per una piccola pausa caffè, e lì ho rinvenuto un portafoglio, appoggiato su un arredo. Ho guardato dentro, per capire a chi restituirlo, e oltre a diversi contanti, un importo superiore ai 700, c’erano i documenti tipici di chi guida un taxi”.