Il prestigioso Premio Invictus premia il Comune di San Bartolomeo in Galdo

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIldi Sanin, in tandem con ildi Ripa Teadina, è statoto nell’ambito delLetterario Sportivo2024, per l’eccellenza del Festival Rocky Marciano. Questo importante riconoscimento, assegnato a Cisterna di Latina, celebra il contributo del festival intitolato all’imbattuto campione del mondo dei pesi massimi. La manifestazione, che unisce sport, letteratura e comunità, è statata per la qualità delle sue iniziative e per il ricco calendario di eventi. Il Sindaco Carmine Agostinelli ha espresso grande soddisfazione per l’importante riconoscimento, che testimonia il valore delle iniziative promosse per la valorizzazione del territorio.