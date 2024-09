Il nuovo Liverpool di Arne Slot | innovazioni senza rivoluzioni Gravenberch titolare Nunez una delle sfide

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Nella strada che porta ad Anfield Road imbattersi nei murales dedicati a Jurgen Klopp non è difficile. È in questo contesto che, ilallenatore del, si sta muovendo dopo aver raccolto l’eredità pesante di uno dei tecnici più amati della storia dei Reds. La partenza è stata super: la piazza lo ha accolto benissimo, con il contributo dello stesso Jurgen, che nel suo ultimo giorno da allenatore, col megafono in mano, intonò un coro per il suo erede. Nove punti in tre partite, con tanto di 3-0 ai rivali di sempre del Manchester United. Poi la sconfitta per 1-0 col Nottingham proprio pochi giorni prima del debutto in Champions League, in programma stasera a San Siro contro un Milan che ha assoluto bisogno di trovare solidità in una settimana che, dopo i reds, vedrà Leao e compagni in campo contro l’Inter nel derby.