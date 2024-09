Grande Fratello 2024 | nomination concorrenti e il primo bacio nella Casa

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 17 settembre 2024) La prima puntata delsi è conclusa con il consueto giro diche per questa volta ha riguardato solo gli uomini dellaLunedì 16 settembre è ufficialmente iniziata la diciottesima edizione del. Quest'anno, la celebrepiù spiata d'Italia ha lasciato gli studi di Cinecittà per trasferirsi al Villaggio del, situato presso i Lumina Studios di Roma. Giàprima puntata, i telespettatori hanno assistito alle, anche se, in questa occasione, il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di non aprire alcun televoto. I Primidel18 La serata di ieri ha svelato solo una parte del cast che animerà lanelle prossime settimane. Gli altrisaranno presentatipuntata di giovedì 19