Francesco De Gregori torna con le sue canzoni ma non le solite | arriva Nevergreen

(Di martedì 17 settembre 2024) Non di solo Rimmel è fatto un De: anzi. C’è voglia di cambiare musica connon nuove – ma che sicuramente meritano un nuovo palco tutto per loro – perDe, che ha annunciato una speciale serie di 20 concerti autunnali che si terranno in un piccolo teatro milanese. L’iniziativa, intitolata(Perfette sconosciute), vedrà il cantautore esibirsi dal 29 ottobre al 23 novembre 2024 al Teatro Out Off di Milano, di fronte a un pubblico intimo di sole 200 persone per sera. Questa serie di spettacoli segue un’esperienza simile avvenuta nel 2019 al Teatro Garbatella di Roma, denominata Off the Record.: i brani che le radio “non hanno mai passato”gioca con il concetto di “evergreen”, riferendosi a un repertorio fatto dimeno conosciute, ma non per questo meno meritevoli.