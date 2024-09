È finita Paolo e Letizia del Grande Fratello cosa è successo tra loro | Di lei sappiamo questo

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo la sua partecipazione alMasella è tornato alla sua vita quotidiana, dedicandosi alla suapassione: la macelleria. L’ex concorrente del reality show ha annunciato sui social di aver aperto una macelleria insieme a sua sorella, sottolineando quanto il lavoro sia importante per lui. “Dopo il GF sono tornato a lavorare. I soldi non crescono sugli alberi, devo lavorare. La mia passione è fare il macellaio, quindi ho deciso di farepasso con mia sorella”, ha scritto Masella in un lungo post su Instagram. A sostenerein questa nuova avventura imprenditoriale sono stati anche alcuni ex concorrenti del, tra cui Mirko Brunetti e la sua fidanzataPetris.