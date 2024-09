Detenuto aggredisce agente la denuncia dei sindacati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel tardo pomeriggio di ieri unappartenente alla media sicurezza, ha aggredito l’di sezione con un pugno, sembrerebbe per futili motivi, dovendo ricorrere alle cure dell’infermeria, un’altro, l’ennesimo evento che la UILpa POLIZIA PENITENZIARIA con rammarico è costretta a evidenziare. Troise Raffaele responsabile UILpa Polizia Penitenziaria di Avellino, esprime l’ennesimo rammarico per ciò che è accaduto ieri, ormai le carceri campane sembrano essere polveriere pronte ad esplodere, cosiderato anche l’evento tragico che ha fatto registrare il 71° suicidio dei reclusi dall’inizio dell’anno nella Casa Circondariale di Ariano Irpino. Questa Organizzazione Sindacale è vicina agli operatori penitenziari tutti che stanno attraversado una dei periodi più bui per le carceri irpine negli ultimi anni.