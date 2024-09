De Luca con Meloni collaborazione dopo aver combattuto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Con il presidente del Consiglio Giorgia"c'è un rapporto di, anche stamattina c'era un rapporto di grande cordialità. Ovviamente abbiamoe lo faremo di nuovo se ci dovessimo trovare di fronte a ritardi, a una palude burocratica". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo Deal Cardarelli di Napoli,la firma a Palazzo Chigi del Fsc. "La discussione che abbiamo avuto in questo anno - ha detto De- era relativa al passo compiuto oggi, premevamo per bruciare i tempi. C'è voluto un anno per chiudere questo accordo di coesione e ora dobbiamo correre. Oggi senza guardare al passato siamo estremamente fiduciosi, abbiamo una macchina amministrativa in Regione che è in grado di produrre risultati di assoluta efficienza. Da oggi siamo impegnati a concretizzare i progetti, ad aprire i cantieri, a creare lavoro e civiltà".