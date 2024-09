Come è stato avvistato sulle spiagge di Anzio | il generale Vannacci affonda David Parenzo | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) "Ecco da Strasburgo":ha introdotto così il collegamento con il, ora eurodeputato eletto con la Lega. "Ma chi è il Dottor? Che bellezza!", ha detto, mettendo le cuffie, il militare. Che poi al conduttore ha chiesto: "Ce l'ha ancora la mia maglietta?". "No, è stata rottamata", ha risposto il giornalista. "La maglietta della Xª MAS ce l'ha ancora? L'hanno vistadicon quella maglietta", ha insistito. Maha ribadito: "Chiedo scusa ma non porto magliette nere con sopra scritto decima". "Io ho una foto di leidicon la maglietta della decima che le ho regalato", ha proseguito il. E il conduttore, sorridendo, ha detto: "E io querelo per molto meno, c'è qui in studio anche Massimo Giannini che brama di farle una domanda".