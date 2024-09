Come aiutare una figlia che soffre per amore | una guida per le madri

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 17 settembre 2024) “Quando unaper, il dolore può essere altrettanto intenso per una madre che la osserva. Le delusioni amorose sono esperienze comuni durante l’adolescenza e la giovinezza, ma ciò non le rende meno devastanti.madre, il desiderio di proteggere tuada tutto il dolore è naturale, ma il confine tra essere di supporto e risultare invadente può essere sottile”. Queste sono le parole della dottoressa Miolì Chiung, psicologa e psicoterapeuta, tra le altre cose, anche molto attiva sui social. Chi non c’è passata,, a soffrire per una delusione, un tradimento, una lite irreparabile con il proprio partner. Una ferita che faceva fatica a cicatrizzarsi, che ci ha tolto l’appetito, il sonno, anche la voglia di condividere la sofferenza con amiche e con la famiglia.