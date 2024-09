Colazione da Tiffany | un film che ha fatto la storia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024)DASky cinema romance ore 23 con Audrey Hepburn, George Peppard e Patricia Neal. Regia di Blake Edwards. Produzione USA 1961. Durata: 1 ora e 55 LA TRAMA Love story fra un aspirante scrittore e un'aspirante moglie di miliardario. Lui si fa mantenere da una riccona , lei da un detenuto che se ne serve per loschi traffici. Il tutto sullo sfondo di una New York dove tutto è chic. PERCHE' VEDERLO perchè è grande confezione Hollywoodiana come si faceva 50 anni fa. Blake Edwards dopo "" venne promosso in serie A. Henry Mancini conquistò l'immortalità con "Moon river". Audrey Hepburn, colle gonne di Givenchy costruì uno dei personaggi più sofisticati e sexy della sua carriera