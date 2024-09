Champions League | il dg dello Shakhtar critica la Fifa per la mancanza di supporto all’Ucraina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Il direttore generaleDonetsk, Serhiy Palkin, hato l’organo di governo del calcio mondiale, ovvero la, per ladi solidarietà con l’Ucraina durante la guerra contro la Russia. “L’esempio peggiore è avvenuto dopo l’inizio della guerra, quando laha semplicemente permesso ai nostri giocatori di andarsene gratuitamente. Ciò ci è costato molti milioni di euro – ha detto Palkin in un’intervista al portale di notizie t-online -. I giocatori stranieri hanno firmato contratti con altri club e sono stati venduti qualche tempo dopo. È ingiusto: questi club non li hanno sviluppati e hanno comunque ottenuto un sacco di soldi. E laha sostenuto tutto questo“. Palkin ha poi aggiunto: “Lanon ha nemmeno invitato i club ucraini a parlare di possibili soluzioni a questo problema.