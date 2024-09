Champions League esordio per Juventus e Milan | le sfide

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) La giornata di oggi segnerà un momento storico per le competizioni europee dedicate al calcio continentale: dopo anni di format consolidato, infatti, in questo martedì esordirà ufficialmente il nuovo assetto delle tre coppe che accompagneranno speranze e paure dei tifosi del Vecchio Continente per tutto l’anno calcistico. La prima a riassaporare le calde luci dei riflettori sarà, come di consueto, la UEFAche questa sera manderà in campo le primedel maxi torneo a girone unico che vedrà impegnate cinque italiane. Le prime chiamate in causa sarannoche affronteranno due rivali davvero pericolose., PSV e Liverpool le prime eurorivali del nostro cammino europeo La bellezza e la competitività dellatornano ad animare le notti europee del grande calcio.