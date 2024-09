Champions League 2024 dove vedere in TV e in streaming le gare di 17 18 e 19 settembre

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 17 settembre 2024) Inizia oggi la, un’edizione nuova di zecca, che farà somigliare il più importante trofeo calcistico continentale per club a un vero campionato europeo. Non ci sarà più la fase a gironi, infatti, ma un girone unico. Tutte e 36 le squadre, 4 in più rispetto all’ultimo torneo, giocheranno in totale otto partite a testa (quattro in casa e quattro in trasferta). Si comincia con le prime sei partite del primo turno. Ad aprire le danze, alle 18.45, saranno Juventus-Psv Eindhoven e Young Boys-Aston Villa, mentre alle 21 sarà la volta dei campioni in carica del Real Madrid che affrontano lo Stoccarda. Poi, Bayern Monaco-Dinamo Zagabria, Sporting Lisbona-Lilla e Milan-Liverpool.