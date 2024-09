Carabinieri in azione Ruba in farmacia e picchia la fidanzata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Prima è entrato in unae hato dei prodotti dagli scaffali, poi si è diretto ai giardini Diaz. Lì è stato beccato daicon un coltello addosso, dopo che aveva litigato in modo accesso con l’ex ragazza e un suo amico. A Montecassiano, invece, un uomo è stato denunciato perché aveva alzato le mani contro ladentro a un esercizio commerciale. Sono solo alcuni degli interventi fatti dainell’ultimo fine settimana. I militari dell’Arma hanno denunciato un 29enne, disoccupato, che era entrato in unae aveva arraffato dagli scaffali alcuni prodotti esposti per la vendita, approfittando della distrdei dipendenti. Però ihanno visionato le telecamere di videosorveglianza privata e sono riusciti a dare un volto al ladro che è stato rintracciato poo dopo ai giardini Diaz. Addosso aveva un coltello.