Cade una statuetta da un balcone | turista di 30 anni muore a Napoli

(Di martedì 17 settembre 2024) Unadi 30è morta adopo essere stata colpita in testa da unaprecipitata da unnei quartieri Spagnoli. L’incidente è avvenuto lo scorso 15 settembre. La donna, Chiara Jaconis, originaria di Padova ma residente a Parigi, è rimasta gravemente ferita ed è morta nelle scorse ore nel reparto di rianimazione dell’Ospedale del Mare di. Lache l’ha uccisa, probabilmente di onice, decorata con un disegno egizio e forse corredata da una bottiglietta di profumo, è caduta dalper cause ancora in corso di accertamento. La Procura diha aperto un fascicolo d’inchiesta: con la morte delle trentenne, l’ipotesi di reato è passata da lesioni colpose a omicidio colposo. “Era dopo pranzo, c’era vento. Ho sentito un rumore forte, all’inizio ho pensato a un incidente d’auto.