Boban | A questo Milan mancano il carattere e dei leader

(Di martedì 17 settembre 2024) “Non saprei dire quanto ilsi sia illuso dopo il vantaggio. Il Liverpool è superiore. Però ci sono grandi problemi nella costruzione del gioco, io non ho visto coraggio e personalità. Non c’era nessuno che si è preso la responsabilità in mezzo al campo di far arrivare il pallone ai giocatori offensivi. Ciò che maggiormente mi ha colpito è che non c’è stata una minima reazione dideia centrocampo o in difesa, c’è tanto da fare”. Lo ha detto Zvonimirnegli studi di Sky Sport dopo-Liverpool di Champions League. E rivolgendosi a Fonseca: “Non può pensare di fare il 4-3-3 visto che sia Reijnders che Loftus-Cheek sono due ‘8’?”. Il tecnico risponde: “Rispetto tutte le opinioni”, e il croato ribatte: “E ci mancherebbe”.: “Aile dei” SportFace.