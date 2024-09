Batman Day 2024 | Tutte le iniziative italiane

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 17 settembre 2024) A volte supereroi si nasce, altre si diventa. La storia di, segnata da determinazione e forza di volontà, ha ispirato generazioni di fan., famoso non per i suoi superpoteri ma per la sua intelligenza, abilità e ingegno tecnologico, è uno dei personaggi più iconici del mondo ed è riconosciuto a livello globale grazie alle sue apparizioni in fumetti, programmi TV, cartoni animati, film e molto altro, sin dalla sua prima apparizione in Detective Comics #27 nel 1939. Il 21 settembre, i fan di tutto il mondo si riuniranno per ilDay, celebrando il loro amore per il Cavaliere Oscuro. Per commemorare questa tradizione annuale e celebrare uno dei personaggi più duraturi della cultura pop, DC e Warner Bros.