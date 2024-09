Basket serie A2 Sella ultimi test a Udine e Rimini Intanto è partito il minibasket

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Ritorno in palestra per la, nell’ultima settimana di precampionato, con le ultime due amichevoli in cantiere, con laa che inizia a puntare il debutto stagionale contro Livorno. La squadra di Di Paolantonio tornerà in campo domani a Spilimbergo, per un match contro l’ambiziosa Apu, una delle realtà costruite per puntare al salto inA. Poi, il sabato, ennesima amichevole (sarà la terza in poche settimane) contro la Rbr, questa volta sul parquet del Flaminio. Man mano che il debutto si avvicina e che le infermerie si svuotano, queste uscite iniziano a diventare più attendibili. Tomassini e compagni non sono sulla carta una rivale per la Benedetto XIV, ma per Delfino e soci sarà soprattutto un occasione, l’ultima di questo precampionato, perarsi ed iniziare a fare sul serio. SETTORE GIOVANILE.