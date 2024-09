Atletica | a Modena si assegnano gli scudetti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) Il prossimo fine settimana assegnerà glidell’. Sabato e domenica va in scena ala Finale Oro dei Campionati di Società Assoluti: si sfidano dodici società al maschile e dodici al femminile per conquistare il titolo tricolore, successo che lo scorso anno è andato per la prima volta all’Firenze Marathon (uomini) e per la quinta volta consecutiva all’Brescia 1950 (donne). Complessivamente nelle stesse due giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre scendono in pista e in pedana 143 squadre nelle sei sedi previste: oltre a, anche la Finale Argento di Camerino, la Finale Bronzo di Livorno e le Finali B di Mariano Comense, Prato e Taranto.