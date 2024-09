Arriva la seconda Superluna dell' anno con un' eclissi parziale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo quella del 19 agosto, va in scena la, ossia l'evento in cui la Luna piena apparire un po' più grande e luminosa del solito perché coincide con la minima distanza del nostro satellite dalla Terra. Stavolta, però, lo spettacolo sarà doppio: nelle prime ore del 18 settembre, infatti, ci sarà anche un'visibile dall'Italia, che vedrà la Luna parzialmente oscurata dal cono d'ombra proiettato dal nostro pianeta. Gli appassionati potrseguire l'evento in diretta grazie all'Istituto Nazionale di Astrofisica, che trasmetterà sui canali YouTube, Facebook e Instagram di EduInaf a partire dalle 19,30, e al Virtual Telescope Project, che dà appuntamento sul suo sito a partire dalle ore 02,30. L'evento organizzato dall'Inaf trasmetterà le immaginia Luna ripresa al telescopio insieme agli astronomi in collegamento da Cagliari e da Palermo.