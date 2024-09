Arrestato in un hotel a New York il rapper Puff Daddy | cinque donne lo accusano di violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 17 settembre 2024). Ilamericano Diddy, anche conosciuto come, è statoa New. Al momento i capi d’accusa sono sconosciuti ma il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha assicurato che “l’atto di accusa sarà desecretato nelle prossime ore” e in quell’occasione “avremo altro da dire sull’arresto”. L’ipotesi più accreditata, però, è relative ad alcune presunte violenze sessuali di cui il famososarebbe stato autore e per le quali ha ricevuto diverse denunce. Le accuse diSecondo quanto riferito da People a portare Diddy dietro alle sbarre sarebbero state le accuse die trafficocontro le quali ilcombatte da tempo. Sono diverse, infatti, le(almeno) che negli anni lo hanno accusato di abusi e violenze.