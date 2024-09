Arrestato il rapper americano Puff Daddy accusato di abusi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) IlSean 'Diddy' Combs - noto anche con il nome di- è statodalla polizia di Manhattan, dopo che erano state presentate diverse denunce contro di lui per violenza sessuale. Lo ha annunciato la giustizia di New York. "Gli agenti federali hannoSean Combs sulla base di un atto d'accusa depositato nel distretto meridionale di New York", ha detto il procuratore Damian Williams precisando che i dettagli delle accuse avanzate dovrebbero essere rivelati stamattina. L'avvocato di Diddy, Marc Agnifilo, ha spiegato in un comunicato stampa che il suo cliente si trovava "volontariamente" in città, dove si è trasferito. La sua parte è "delusa dalla decisione dell'Ufficio del procuratore degli Stati Uniti di portare avanti quello che riteniamo essere un procedimento giudiziario ingiusto contro Combs", ha aggiunto Agnifilo.