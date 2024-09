Al via la sostituzione di 80mila contatori dell' acqua a Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 - Ha preso il via anche nel comune diil programma dimassiva deipredisposto da Acque. A essere coinvolte saranno circautenze in totale. Il gestore idrico del Basso Valdarno sta provvedendo alle attività tramite aziende fornitrici specializzate in servizi al cliente. L’ammodernamento del parcoha gli obiettivi di efficientare il servizio idrico e di semplificare l’attività di lettura dei consumi. Questi nuovi impianti consentono, oltre alla classica lettura visiva del misuratore - utile anche per l’utente - la rilevazione da parte’operatore dei consumi mediante onde radio a distanza, senza la necessità di accedere al vano di alloggiamento.