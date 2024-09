Von der Leyen accetta dimissioni Breton

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 16 settembre 2024) 13.25 La presidente Ue Von der"prende atto e" ledel commissario francese Thierrye lo ringrazia per il lavoro svolto" in particolare per l'approvazione del Digital Services act,del Digital markets Act" e delle altre regolamentazioni relative alla sfera digitale. Così una portavoce della Commissione alla stampa. Von der,ha aggiunto la portavoce, spera ancora "di essere nella posizione di presentare il nuovo Collegio domani, ma 24 ore in politica possono essere lunghe".