Volley Bergamo 1991 il Trofeo Città di Sondrio si chiude con due sconfitte

(Di lunedì 16 settembre 2024) Termina con duecontro Mulhouse e Busto Arsizio, ma anche con un finale in crescendo e tanti spunti da cui ripartire, l’avventura delal quadrangolaredi, ospitato dal PalaScieghi. Semifinale-Mulhouse Alsace 1-2 (21-25, 19-25, 25-13): Montalvo 13, Manfredini 12, Adriano 12, Mlejnkova 9, Strubbe 4, Evans 1, Armini (L); Bolzonetti 2, Mistretta. N.e. Piani (L), Carraro, Farina, Alcantara. Allenatore: Parisi Mulhouse Alsace: Legros 11, Nana 8, Kosonen 14, Tontai 8, Jatzko 7, Marin 2, Soldner (L); Casadei (L), Gross. N.e. Bal, Danard-Selosse, Monkam, Evans, Vasi, Jourdan, Le Galloudec. Allenatore: Salvagni Durata set: 26’, 25’, 22’ Battute Vincenti:4, Mulhouse 5 Battute Sbagliate:6, Mulhouse 2 Muri:4, Mulhouse 7 Out Piani, a riposo precauzionalmente, in diagonale con Evans si è schierata Adriano.