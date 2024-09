Verso Milan-Liverpool da Alvaro Morata a Emerson Royal | Paulo Fonseca pensa a tre cambi

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 16 settembre 2024)prepara qualcheo per la gara con gli inglesi: da. Le scelteal posto di Tammy Abraham, Fikayo Tomori per Matteo Gabbia e non solo:stando a qualcheo in vista della gara contro il, che darà il via al nuovo format della Champions League. Il tecnico portoghese, infatti, nella gara con il Venezia aveva fatto riposare il centravanti spagnolo (entrato nel secondo tempo) per poi averlo al meglio per la gara con i Reds. Sarà, quindi, lui a guidare l’attacco. Lo stesso discorso vale anche per il centrale inglese Tomori, che con il Venezia era stato in panchina per 90 minuti proprio per poi essere al 100% nella gara di Champions League (al suo posto aveva giocato Matteo Gabbia).