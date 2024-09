Ventidue Associazioni Ambientaliste e Animaliste Protestano Contro l' Abbattimento dei Cervi in Abruz

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 16 settembre 2024) L'Aquila - Lechiedono la revoca della decisione della Giunta regionale di abbatterein due aree dell’Aquilano e soluzioni alternative ai danni causati dalla fauna selvatica. Ieri mattina,hanno manifestato in piazza Regina Margherita a L’Aquilala delibera della Giunta regionale che prevede l’di 469in due comprensori dell’Aquilano. Il sit-in è stato organizzato per sollecitare il presidente Marco Marsilio e la sua Giunta a fermare la caccia di selezione e a trovare soluzioni più efficaci per affrontare i danni causati daiall’agricoltura e per ridurre i rischi di incidenti stradali provocati dall’attraversamento della fauna selvatica.