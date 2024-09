Ultime Notizie Roma del 16-09-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio domenica alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati in Florida Palm Beach vicino al golf club in cui stava giocando il Tycoon a Donald Trump tra i cespugli la Polizia ha trovato uno zaino una telecamera GoPro è un fucile AK 47 con il mirino Lesbia afferma che sia trattato di un tentato assassinio all’ex presidente rimaniamo all’estero Thierry non lascia la commissione europea e attacca a von der leyen Il commissario europeo all’industriale mercato interno Unione Europea si è dimesso con effetto immediato per dissidi con la presidente della commissione europea lo fa sapere con una lettera di dimissioni pubblicata sulla piattaforma X era stato designato Da Manuele Macron per un secondo mandato come candidato ufficiale della Francia per il quinquennio2020 migrante economia guerra ...