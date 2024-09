Tragedia all’alba | Francesco Caraffa morto a 21 anni Ragazzo solare e affidabile Paese incredulo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Calvi dell’Umbria, 16 settembre 2024 – Non erano ancora le sei di ieri mattina. Lungo la strada provinciale 71, nei pressi di vocabolo San Silvestro, nel comune di Calvi dell’Umbria, l’auto di, ventuno, è finita contro il muro di una casa. E per lui non c’è stato niente da fare. È, molto probabilmente sul colpo, nella macchina che dopo lo schianto ha preso fuoco. Sono stati i vigili, intervenuti per spegnere le fiamme, a constatare che per il ventunenne non c’era più niente da fare. E, così, nel giro di pochi istanti, Calvi dell’Umbria è piombato nel dolore più profondo.lavorava presso un fabbro. Era un, così lo descrivono i suoi amici nei tanti post di saluto sui social, ed era impegnato nellle attività del piccolo centro dove viveva.