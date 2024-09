Tasso di criminalità Bergamo al 44 posto a livello nazionale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 16 settembre 2024)è la 44ª città italiana nella classificadell’indice di, stilata dal Sole 24 Ore con i dati del Viminale e pubblicata sull’edizione di lunedì 16 settembre. Il capoluogo orobico si posiziona poco sopra la metà della graduatoria, con un totale di 37.420 denunce, 3.367 per 100mila abitanti, il 77,8% delle quali in provincia. In vetta si posizionano le grandi città: sul gradino più alto del podio c’è Milano con oltre 7mila denunce per 100mila abitanti (più del doppio rispetto a), seguita da Roma e da Firenze che superano di poco quota 6mila, come anche Rimini, quarta in graduatoria. Le città più sicure secondo i dati raccolti sono quelle di Oristano (1.500 denunce per 100mila abitanti), Potenza e Treviso, che compongono il podio ‘al contrario’, seguite da Benevento, Pordenone e Sondrio.