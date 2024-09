Sempre Al Tuo Fianco Seconda Puntata | Marina Viene Arrestata!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 16 settembre 2024)al tuo: mentre Sara è felice con Renato, che le dichiara il suo amore,commette un atto inaspettato e finisce in carcere. Sara collabora con Massimo per salvarla!al tuo, la fiction Rai che racconta le vicende della Protezione Civile e della sua protagonista Sara, prosegue. Nel corso del secondo appuntamento, Sara dovrà fare i conti sia con la sua situazione sentimentale sia con le difficoltà legate alla figlia, che finirà persino per essere. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.al tuo: dove eravamo rimasti? Sara Nobili è la responsabile del Rischio Vulcani in Protezione Civile. Per quanto ambiziosa, è una persona tranquilla che non avverte la competizione con gli altri.