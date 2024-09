Sei anni a Salvini? Chiesti per stupratori estorsori e rapinatori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Seidi reclusione. Sono quelliper Matteonel processo Open Arms, in cui è imputato per «sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio» per avere impedito lo sbarco a Lampedusa di 147 migranti. Seidi reclusione. Detto così fa impressione: è una pena che, se confermata, porta dritti in carcere. Ma forse il caso difa ancora più impressione se confrontato con altri processi in cui i giudici hanno chiesto la medesima condanna. Già, di cosa bisogna essere accusati per “meritarsi” una richiesta di seidi reclusione? La risposta è molto semplice: stupro, estorsione aggravata, perfino favoreggiamento di un boss mafioso Vediamo alcuni esempi, giusto per capirsi.