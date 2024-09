Rabiot non ha neanche messo piede a Marsiglia che i tifosi del Psg | È un tradimento lo aspettiamo al varco…

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 settembre 2024) Adrienapproderà alla corte di Roberto De Zerbi al; il centrocampista era svincolato dopo l’ultima esperienza alla Juventus. Aveva rifiutato diverse destinazioni quest’estate, tra cui Galatasaray e Milan; ha preferito però non tornare in Italia, ein bianconero sarebbe tornato, come ha specificato la sua mamma-agente Veronique intervistata da L’Equipe. Idel Psg, però, pare non abbiano preso bene la decisione del loro ex giocatore, essendo i due club storici rivali. E il prossimo 16 marzo potrebbe esserci un clima abbastanza infuocato al Parco dei Principi per il calciatore francese. Idel Psg contro il trasferimento dial: «È un, loal varco» Rmc Sport ha riportato le parole deiche consideranoancora parte della famiglia Psg: La firma di Adriencolha deluso iparigini.