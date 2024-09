Orban su Open Arms Salvini nostro eroe E lui risponde | Le minacce non fermeranno il cambiamento

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 settembre 2024 – Matteocondannato nel processo? “Il”. Lo scrive sui social il premier ungherese Viktor. “Il patriota più coraggioso d’Europa punito per aver fermato l’immigrazione. Coloro che difendono l’Europa vengono costantemente penalizzati. Cosa sta succedendo? Matteoè il!”. Così il primo ministro in un tweet. Venerdì i due leader si vedranno a Budapest a margine del consiglio informale dei ministri dei Trasporti. La risposta di MatteoIn pochi minuti, sempre via social, è arrivata la risposta del vicepremier. “Grazie Viktor, ci vediamo venerdì nella splendida città di Budapest. Le prove e lenonil vento dele della libertà che soffia in Europa”.