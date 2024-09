Neonati sepolti la nonna | Mio figlio non sapeva anche il secondo potrebbe essere suo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 16 settembre 2024) Myrta Merlino ha aperto l'ultima puntata di Pomeriggio Cinque con il caso di cronaca che più sta scuotendo l'opinione pubblica. Una donna di 22 anni è stata accusata di aver ucciso ilneonato e di averne nascosto il cadavere nel giardino di una villetta a Vignale, una frazione di Traversetolo, in provincia di Parma. Il corpo del neonato è stato trovato lo scorso 9 agosto ma se n'è avuta notizia solo negli ultimi giorni. Vicino c'eranoresti del corpo di unneonato, per lo più ossa, su cui i medici legali dovranno fare accertamenti per capire se siadella giovane. In diretta su Canale 5 ha parlato la, la madre cioè del fidanzato della ragazza. "Nonmo nulla, non abbiamo potuto fare niente. Se avessi potuto fare qualcosa, l'avrei fatto. L'avrei tenuto io questo bambino.