Nella corsa scudetto si inserisce il Napoli di Antonio Conte

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 16 settembre 2024) Scongiuri scaramantici a parte, ildisi. Dopo un avvio choc, la squadra partenopea macina risultati e si prende la vetta della classifica. Il successo per 4-0 in casa del Cagliari certifica che ilc’è e che l’assenza di competizioni europee, potrebbe essere un vantaggio per concentrarsi sulla lotta. “Questo è un campo molto difficile, abbiamo iniziato però subito molto bene anche se l’interruzione alla mezz’ora ha agevolato più loro che noi” ha analizzato. “All’intervallo abbiamo rivisto un po’ di situazioni, come quella dei duelli a tutto campo,sto nel quale dobbiamo ancora crescere. Lukaku e Kvaratskhelia? Romelu l’ho voluto fortemente, sempre nel corso della mia carriera, perché si tratta di un giocatore atipico, forte fisicamente eprogressione.