‘Musica eretica’ |  _resetfestival la XVI edizione dal 30 settembre al 5 ottobre 2024 ad Off Topic 

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di lunedì 16 settembre 2024) Torna dal 30al 5resetfestival: a Torino dal 2009, il “backstage festival” della nuova musica inedita annuncia il claim della sedicesima edizione “Musica Eretica” e i 12 progetti artistici selezionati che suoneranno venerdì 4 e sabato 5: Alec Temple, Alessandra Nazzaro, Alessio Alì, Asiabel, Aura e Marilyn, Avec Moi, Best Before, Giglio, Margot, Moonari, Sealow e Sianlout. Senza esclusioni di genere musicale e di provenienza, per il sedicesimo anno il meglio della nuova musica inedita presente e futura sarà a resetfestival,dopo una lunga e accurata selezione tra oltre 600 candidature provenienti da tutta Italia.