Manifattura lombarda in stallo nel secondo trimestre | domanda debole produzione in negativo

(Di lunedì 16 settembre 2024) Segna il passo il comparto manifatturiero lombardo nel2024. A causa della perdurantezza dellasia interna (+0,4% rispetto alprecedente) che estera (-0,3%) tutti gli indicatori risultano in leggera flessione: lasegna un -0,7% congiunturale per l’industria e +0,1% per l’artigianato (interna -0,2%, estera +0,7) e il fatturato fa registrare +0,2% per l’industria ma rimane stazionario per l’artigianato. L’assenza di significativi segnali di rafforzamento dell’attività industriale a livello globale insieme alla mancata accelerazione nella riduzione dell’inflazione e dei tassi d’interesse, influenzano le aspettative dell’industria, dove il clima per il prossimoè caratterizzato da grande incertezza.