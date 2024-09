Manchester City-Inter Grealish | Bello giocare di nuovo contro l’Inter speriamo di ottenere la vittoria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) “È stato il giorno in cui ci siamo assicurati il ??Triplete, uno dei migliori della nostra vita, quindi saràdidi lorodi poter scendere in campo,bene ela“. Sono queste le parole di Jack, esterno delche ai microfoni dei canali ufficiali del club ricorda l’ultima sfida con l’. Haaland ha segnato un’altra doppietta: “Sapevamo che dovevamo fidarci del processo e fidarci di ciò su cui abbiamo lavorato tutta la settimana e fortunatamente il grande uomo, Erling Haaland ha segnato due gol prima dell’vallo e abbiamo vinto. Ha segnato nove gol in questa stagione. Penso che siano più del mio miglior anno di sempre in Premier League, e lo ha fatto dopo quattro partite! Giocatore e persona incredibile, ottiene tutto ciò che merita perché lavora duramente.