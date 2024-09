Maltempo in arrivo | piogge e freddo sull’Italia Cosa aspettarsi nei prossimi giorni e dove

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il meteo di questa settimana: in Italia pioggia e clima autunnale. L’autunno sembra essere arrivato in anticipo, portando con sésu tutta la Penisola. Secondo gli esperti, neil’Italia sarà interessata da un’ondata di temporali,intense e un abbassamento delle temperature. Eccoper le giornate a venire. Meteo: inUn ciclone si sta abbattendo su diverse regioni, causando instabilità atmosferica che durerà almeno fino a venerdì 20 settembre. Le previsioni per martedì 17 settembre indicano che il Nord Italia sarà particolarmente colpito, con fortie rischio di nubifragi in Lombardia ed Emilia Romagna. Le temperature scenderanno sensibilmente, con massime tra i 17°C a Bologna e i 22°C a Genova.