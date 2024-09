Malore sull’aereo davanti a colleghi e passeggeri | l’hostess muore durante un volo Ita Airways

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) Una tragica fatalità ha colpito l’aeroporto di Reggio Calabria. Gabriella Cairo, 56 anni, hostess di Itae originaria di Sabaudia, ha perso la vita a seguito di unimprovvisoundiretto a Roma. L’assistente disi è sentita male sotto gli occhi increduli dei, e nonostante i rapidi tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario a bordo e degli operatori del 118 giunti all’aeroporto, non c’è stato nulla da fare.la hostess:sospeso esotto shock L’emergenza ha portato alla sospensione immediata del, lasciando isotto shock per quanto accaduto. Le forze dell’ordine sono intervenute per svolgere i necessari accertamenti, mentre idi Gabriella, profondamente colpiti dalla tragedia, hanno espresso il loro dolore per la perdita della stimata collega.