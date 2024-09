Lucchese-Rimini oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello stadio Porta Elisa valevole per la quarta giornata del campionato italiano di. La compagine toscana, dopo aver conquistato la sua prima vittoria stagionale in casa della Spal, vuole proseguire su questa strada per iniziare un percorso importante verso la salvezza., come seguire il match Il club romagnolo, dal suo canto, è reduce dalle due sconfitte consecutive patite contro Entella e Pescara e si trova ad un solo punto in classifica, quindi è il momento di tirare fuori una reazione convincente. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 16 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 255. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.