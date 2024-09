LIVE Italia-Cile 2-0 Mondiali hockey pista 2024 in DIRETTA | comincia il secondo tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIO21:50 Ancora pochissimi istanti e comincerà il21:48 I giocatori stanno facendo nuovamente il loro ingresso in21:46 Manca poco all’inizio del. 21:39 Ci prendiamo qualche minuto di pausa, poi sarà il momento del. FINISCE IL PRIMO. UNA BUONAGESTICE IL 2-0 CON LA DOPPIETTA DI MALAGOLI. MA SERVE PRENDERE IL LARGO PER CHIUDERE I GIOCHI IN ATICIPO. 0:05 Ipinazar vicinissimo al 3-0, ma la pallina viene sporcata proprio alla fine 1:06 Ci prova da distanza ravvicinata l’con Verona ma nulla di fatto. Poi ilnon incide nella ripartenza.