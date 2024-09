Le mura di Gerico – ad Alda Merini e Mujeres per la ‘Notte dei Barbuti’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNell’ambito della XXXIX edizione della rassegna teatro “Barbuti Festival”, presso Apollonia Hub, in via San Benedetto, nel centro storico di Salerno, doppio appuntamento per la “Notte dei Barbuti”, rassegna a cura di Brunella Caputo. Giovedì 19 settembre 2024, alle ore 21.00, il Teatro Grimaldello andrà in scena con “Ledi– ad”, per la regia di Antonio Grimaldi (ingresso 10 euro). In scena: Cristina Milito Pagliara, Tecla Marino, Gabriella Gaudiosi, Gina Crescenzo, Claudio Cobalto, Antonio Novi e Gianluca De Stefano Lo spettacolo “Ledi” di Antonio Grimaldi adé una toccante rappresentazione sul senso della vita che svela alcuni volti nascosti del Manicomio.