Le interviste L’analisi del tecnico Calabro Colpiti proprio quando stavamo spingendo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) "Dispiace aver preso golnella fase in cuidi più ed il Sassuolo aveva abbassato il baricentro". E’ un Antonio(nella foto) logicamente non soddisfatto del risultato quello che commenta a fine gara la sconfitta. "La partita è andata avanti nella logica dell’equilibrio ed al suo interno ci sono stati momenti diversi. Siamo partiti meglio noi mettendoli sulla difensiva poi è uscita fuori la loro qualità e ci hanno creato dei pericoli. Anche nella ripresa c’è stata una fase a favore del Sassuolo ed un’altra che ha visto noi più propositivi. Dopo il gol annullato eravamo in palla e gli ingressi di Capezzi e Bouah ci avevano consentito di rialzare il baricentro". A spezzare l’equilibrio è arrivato questo gol nato da una palla persa in uscita. "Mah in realtà è stata una palla persa come ne capitano tante.