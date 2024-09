Lazio saggia e vincente dominato il Verona | 2-1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2024) No, oggi lanon è stata la solita, quella che va sùbito in gol e poi perde, o quella che subisce un gol nei primi minuti e, quando si sveglia, riesce appena a agguantare il pareggio. No, ladi oggi ha mostrato voglia di vincere, hala partita contro l’Hellas. Ha segnato per prima, al 5’ minuto con Dia, poi ha spaventato il suo pubblico quando, due minuti dopo, s’è fatta raggiungere da una rete di Tengstedt. S’è spaventato il pubblico – “Addio, è sempre la solita Lazietta” pensavano i tifosi – ma non s’è spaventata lei. S’è tirata su le maniche, s’è arrotolata il bordo dei calzoncini e, senza piangersi addosso, s’è lanciata all’arrembaggio con aggressività, accompagnata da prudenza, guidata da saggezza e dalla consapevolezza di essere superiore al pur eccellente, che non è mai stato supino a guardare.