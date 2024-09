La Russa all’attacco dei pm | Vogliono interpretare le leggi E punge Tajani sulle banche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lido degli Estensi (Ferrara), 16 settembre 2024 – Quando i ricordi di gioventù riaffiorano, Ignazio Lasi concede aneddoti autobiografici per scolpire un concetto. “All’epoca eravamo accerchiati: dovevo cenare in ristoranti vicini ai commissariati, per evitare che mi facessero la pelle. Adesso l’accerchiamento è solo mediatico: ma poi vediamo che nei sondaggi cresciamo, allora penso che va tutto bene”. Al presidente del Senato, il pubblico della festa regionale di Fratelli d’Italia radunato al Lido degli Estensi, tributa l’accoglienza che si accorda a chi viene riconosciuto come nume del pantheon della destra italiana. “I ragazzi di Giovent Nazionale sono in visibilio, salgono sul palco con lui. Sembra un po’ di tornare agli anni dei ragazzi di Milano e di via Milano.