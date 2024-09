La letteratura ricorda che si può anche fare il bene e non solo il male dice Eshkol Nevo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 16 settembre 2024)mi è capitato spesso di incontrarlo nei momenti più duri e diversi del nostro recente contemporaneo, e nella vita così come nella suaha sempre mantenuto una postura solida, un senso di latente malinconia che si unisce a quella voglia di vivere che racconta pagina dopo pagina. Nel corso di questo ultimo anno,ha con coraggio raccontato, sulle pagine del Corriere della Sera, i giorni dei pogrom, della guerra, dell’essere israeliano, dell’essere ebreo in un mondo sempre più antisemita. Torna in Italia per presentare “Legami” (Gramma/Feltrinelli) perché, come racconta, «laè sempre salvezza, non è mai intrattenimento». In “Legami”, la parola chiave è cuore e l’anima di questo libro di racconti sono i mondi interiori.