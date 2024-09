Il ritorno alle realtà rurali è la vera chiave di lettura per il futuro

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 16 settembre 2024) Vita lenta, spazi ampi e tanta natura, un attaccamentotradizioni che non dimentica la storia. Cinque parchi naturali, aree interne da valorizzare ma anche tanta costa tra due mari. L’agricoltura come focus, latà come valore identitario. La Basilicata è tutto questo, e proprio questa sua identità è stata raccontata con grande forza a Torino, al Mercato Centrale, che ha ospitato il talk “Basilicata – Identità Rurale e contemporaneità” che ha permesso di capire meglio le potenzialità di questa regione nella contemporaneità. Un luogo protetto, capace di custodire le tradizioni più antiche ma anche di valorizzare il nuovo, senza mai tradire la sua naturale vocazione rurale, appunto.